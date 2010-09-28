Ночью повредили памятник Ярославу Стецько

Председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА призвал руководителей правоохранительных органов взять под личный контроль очередное повреждение памятника проводнику ОУН Ярославу Стецько.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного совета, в письме на имя начальника областной милиции, прокурора области и руководителя областного управления СБУ А.КАЙДА пишет, что сегодня ночью в селе Каменки Подволочиского района неизвестные повредили памятник Я.Стецько.

«Вызывает возмущение тот факт, что это не первый случай вандализма в отношении памятных знаков национальным героям, которые свою жизнь положили на алтарь борьбы за независимость Украины. В середине августа этого года в Тернополе неизвестные повредили мемориальные доски Ярославе Стецько и Омельяну Полевому. Очевидно, что эти акции носят системный, провокационный характер и направлены исключительно на уничтожение памяти об истории героической борьбы против поработителей украинской нации», – указывает А.КАЙДА.

Он напомнил, что в конце августа 2010 года по поручению сессии областного совета направил письмо в правоохранительные органы с требованием взять под контроль расследование фактов повреждения мемориальных досок Я.Стецько и О.Полевому и принять меры по недопущению подобных случаев вандализма. «Однако злоумышленники не выявлены до сих пор. Последние события и нынешний факт свидетельствуют о бездеятельности правоохранительных органов и безнаказанной наглости вандалов», – констатирует А.КАЙДА.

Таким образом, он в очередной раз призывал руководителей силовых структур взять под личный контроль расследование приведенных фактов и информировать его лично и областной совет о принятых мерах для предотвращения подобных фактов.