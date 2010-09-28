Праздник козацкой культуры в «Парке Киевская Русь» (пресс-конференция)

29 сентября в 10.30 в УНИАН состоится пресс-конференция посвященная фестивалю «Козацькі звитяги», который пройдет 1-3 октября в «Парке Киевская Русь» (с. Копачев). Конкурс красоты «Украинская амазонка», конкурс кинолент, демонстрация боевых искусств, чемпионат по поеданию вареников и выступления музыкальных коллективов – все это в программе фестиваля. О наиболее интересных событиях праздника козацкой культуры, о важности возрождения традиций расскажут: президент форума-фестиваля «Козацькі звитяги» Евгений ВЫШИНСКИЙ, автор проекта «Парк Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО, казак Николай ЧЕРЕП.

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