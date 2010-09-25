В одном из районов Одессы введен карантин

В Суворовском районе Одессы введен карантин из-за цветения амброзии

Как сообщила УНИАН заведующая Одесским пунктом карантинных растений Галина ДОРОФЕЕВА, до полного удаления очагов амброзии полыннолистной на территории нескольких земельных участков Суворовского района введен временный картинный режим,

По ее словам, «после выпавших обильных дождей ареал цветения амброзии полыннолистной увеличился, по сравнению с прошлым годом, в несколько раз, вследствие чего резко возросло количество обращений горожан с жалобами на обострившуюся аллергию, особенно тех, кто страдает от амброзийного поллиноза - аллергической реакции на пыльцу растений».

Поскольку в Одессе запрещена химическая обработка карантинных сорняков, специалисты коммунального предприятия «Горзелентрест» вместе работниками жилищно-коммунальных структур «используют агротехнические методы борьбы – предельно низко скашивают эти бурьяны либо вырывают растения с корнем», уточнила Г.ДОРОФЕЕВА.

Специалист напомнила, что амброзия случайно была завезена в Одесскую область, в частности, в Березовский район, вместе с грузом пшеницы из США еще в 1957 году. В течение полувека опасный сорняк получил значительное распространие в Беляевском, Березовском, Великомихайловском, Котовском, Красноокнянском, Любашевском, Николаевском, Овидиопольском, Раздельнянском, Тарутинском, Фрунзовском и Ширяевском районах.

15 апреля текущего года в облгосадминистрации была создана комиссия по борьбе с амброзией. Однако, вопреки принимаемым мерам, фитосанитарная ситуация в регионе, особенно за последние пятилетие, сильно ухудшилась - сорняк пророс на больших участках сельхозугодий и даже начал «осваивать» земельные участки на окраинах Одессы, сказала Г.ДОРОФЕЕВА.