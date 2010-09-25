В Киеве разоблачили квартирных мошенников

Прокуратурой города Киева передано в суд уголовное дело в отношении трех членов организованной преступной группы, которые путем манипуляций с квартирами завладели денежными средствами граждан на общую сумму свыше 900 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, уголовное дело расследовал УБОП МВД Украины в г. Киеве.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Как установлено, злоумышленники путем обмана, подделки правоустанавливающих документов и документов относительно регистрации права собственности на недвижимое имущество в БТИ, на их основании незаконной продажи квартир завладели денежными средствами 17 граждан на общую сумму свыше 900 тыс. грн.

В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.