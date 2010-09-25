В Одессе застрелен криминальный авторитет

Вчера в Одессе на Фонтанской дороге произошла перестрелка, в которой погиб один из ее участников, сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в области, не уточняя подробностей.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, погиб 49-летний криминальный «авторитет» Сергей С., известный в определенных кругах по кличке ПАТЛАТЫЙ. Киллер сначала выстрелил несколько раз по ногам жертвы, а затем сделал контрольный выстрел в голову из пистолета системы Макарова.

По сведениям собеседника агентства, убитый контролировал предприятия организованной преступной группировки, а также был своеобразным "мозговым центром" ОПГ и «правой рукой» СТОЯНА (Георгия СТОЯНОВА), который сейчас находится под следствием в одесском СИЗО по делу об убийстве человека на Привокзальной площади города. В последнее время погибший якобы стремился занять лидирующие позиции не только в группировке, но и во всем "теневом" сообществе Одессы.