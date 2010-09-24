Кабмин требует на армию 13,6 млрд. грн.

Правительство определило объем финансирования Вооруженных сил Украины на следующий год в размере 13,6 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом сегодня сообщил вице-премьер-министр Украины по силовым вопросам Владимир СИВКОВИЧ, находясь в расположении 1-й отдельной танковой бригады 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Гончаровске Черниговской области.

По словам В.СИВКОВИЧА, это решение не является окончательным, решающее слово будет за Верховной Радой.

“Я буду настаивать, чтобы в оборонном бюджете был ликвидирован специальный фонд. Зарабатывать средства коммерческой деятельностью – не свойственные функции для такого государственного института, каким является армия. Финансирование должно происходить исключительно через социально защищенные статьи общего фонда. Украинская армия нуждается в реформировании, чтобы быть обороноспособной. Задание власти – в течение нескольких лет провести такую реформу”, - отметил вице-премьер.

В.СИВКОВИЧ также сообщил, что сейчас продолжается разработка правительственной программы строительства жилья для военнослужащих. По его словам, для решения этой проблемы нужно в течение трех лет 50 тысяч квартир.

Кроме того, заметил вице-премьер, одним из элементов реформирования Вооруженных сил считается оптимизация высших военных учебных заведений.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ заявил, что оборонный бюджет 2011 года будет увеличен практически на 5 млрд. грн., и в нем предусмотрены средства для решения социальных проблем военнослужащих.