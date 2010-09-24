На Ровенщине ученик вышел из класса, упал и умер

Во время перемены в школе села Корысть Корецкого района Ривненской области умер 17-летний десятиклассник.

Как передает корреспондент УНИАН, трагедия произошла 23 сентября. Вместе с одноклассниками юноша вышел из класса в коридор, внезапно упал и умер еще до приезда "скорой".

Прокурор Корецкого района Алексей ПАРФЕНЮК считает, что одной из главных версий причины смерти может быть сердечная недостаточность.

По его словам, парень на здоровье не жаловался. Накануне он прошел медицинский осмотр в Корецкой центральной районной больнице. Общее заключение врачей – школьник был соматически здоровый, физическая группа – специальная.