Почему милиционеры позволяют себе бить людей?

Донецкий журналист Артем ФУРМАНЮК не исключает, что его избиение – это спланированная провокация, которая могла быть связана с профессиональной деятельностью, а именно - с написанием критических статей, в которых освещались недостатки работы руководителей правоохранительных органов Донецка и области.

В интервью Deutsche Welle он сказал, что во время конфликта между ним и незнакомцами милиционеры жестоко избили его и троих его друзей. При этом на всех четверых были надеты наручники и они не имели возможности защищаться от ударов, утверждает журналист. По мнению А.ФУРМАНЮКА, милиция, очевидно, не ожидала, что информация об этом инциденте будет обнародована не только в местных СМИ, но и привлечет внимание МВД.

Как отмечает Deutsche Welle, за последние несколько дней это уже второй случай в Донецке, когда журналисты жалуются на незаконные действия милиции.

Главный редактор одного из областных изданий Геннадий БЕРЕЗОВСКИЙ обратился к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой защитить его от противоправных действий милиции и обеспечить безопасность ему и семье.

Избиение людей - одно из самых частых проявлений произвола стражей порядкка, сказал в интервью Deutsche Welle руководитель правозащитной организации «Донецкий Мемориал» Александр БУКАЛОВ.

По его словам, милиционеры позволяют себе бить людей, поскольку уверены в своей безнаказанности, однако, нельзя исключать, что проверка со стороны МВД будет эффективной, и если будет собрано достаточно фактов произвола милиционеров, они будут привлечены к ответственности.

Как сообщал УНИАН, по словам 29-летнего журналиста, редактора Интернет-сайта «Протест», внештатного сотрудника радио «Свобода» А.ФУРМАНЮКА, в ночь на 18 сентября его вместе с братом и двумя друзьями избили работники Калининского райотдела милиции Донецка.

Руководство МВД Украины назначило служебную проверку по факту сообщений в СМИ об избиении и осуществлении неправомерных действий работниками милиции в отношении журналиста.

21 сентября начальник Донецкого городского управления милиции Виктор ДУБОВИК заявил, что избиение работниками милиции А.ФУРМАНЮКА будет тщательным образом расследовано.

По его словам, в 3.30 18 сентября в Калининский райотдел Донецка поступил звонок о драке во дворе дому при участии 8 человек.

Как сказал В.ДУБОВИК, милиционеры пытались прекратить драку, но для этого им «одних слов не хватило, и они вынуждены были применить спецсредства по закону». «Потом, чтобы провести проверку, чтобы дать правовую оценку, надо было доставить всех задержанных в райотдел. Мы не знали, есть там журналист или нет. У милиции есть сторона конфликта, которая отказалась ехать в райотдел», - объяснил начальник горуправления. При этом он подчеркнул, что участники конфликта вместе с А.ФУРМАНЮКОМ оказывали сотрудникам милиции «неповиновение, которое выразилось в том, что хватались за одежду, обрывали шеврон...». «Поэтому были применены спецсредства – сначала чтобы прекратить, а затем чтобы доставить», - рассказал В.ДУБОВИК.

Ссылаясь на работников милиции, он добавил, что участники драки находились «в пьяном виде, у нас есть свидетельство работников милиции». В.ДУБОВИК подчеркнул, что милиция применила к участникам драки силу лишь во время прекращения конфликта. Он сообщил, что в райотдел были доставлены восемь участников конфликта – по четыре с каждой стороны.

В.ДУБОВИК выразил убеждение, что конфликт никак не связан с журналистской деятельностью А.ФУРМАНЮКА.