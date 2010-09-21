Погода на завтра

Завтра в Украине сохранится умеренно теплая погода.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 22 сентября переменная облачность. Без осадков, лишь ночью на Левобережье умеренный, а днем в восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, отдельные грозы. Ночью и утром в западной части местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, на почве местами заморозки 0-3°, днем 8-13° тепла; в южной и восточной части ночью 9-14°, на побережье морей до 17°, днем 18-23°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 14-19°.

В столице переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 17-19°.

21 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-23°, в Днепре возле Киева 17°.