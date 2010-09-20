МинЖКХ угрожает увольнениями руководству предприятий ТЭК

Руководители теплоснабжающих предприятий, уровень расчетов которых за потребленный в период отопительного сезона 2009-2010 гг. газ составляет менее 50%, могут быть уволены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий ХИВРИЧ.

«Сегодня поднят вопрос об ответственности руководителей предприятий теплоснабжения за расчеты за энергоносители. Поставлен вопрос перед областными государственными администрациями, перед местными органами власти об отстранении руководителей, у которых расчеты меньше 50%. Пойдет телеграмма на области, для того чтобы они рассмотрели этот вопрос», - сказал он.

В то же время, министр подчеркнул, что низкие показатели расчета за газ предприятий теплокоммунэнерго не означают, что в отопительном сезоне подача газа для определенных областей будет прекращена.

По словам Ю.ХИВРИЧА, после того, как руководство областей рассмотрит вопрос о целесообразности пребывания на должности того или иного руководителя предприятия ТКЭ, прежний или новый руководитель должен представить график погашения задолженности за газ, и «потом газ будет подаваться».

«Я не думаю, что мы сегодня будем чью-то вину переносить на счет людей. Мы должны получить тепло в своей квартире, и нужно нормально и спокойно начать новый отопительный сезон», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ), по состоянию на 17 сентября т.г., рассчитались за потребленный во время отопительного сезона 2009-2010 гг. газ на 79%.