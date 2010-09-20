В Каменской исправительной колонии пытают осужденных?

Винницкая правозащитная группа (ВПГ) заявляет о пытках осужденных в Каменской исправительной колонии №101 (Запорожская область) и призывает ответственные ведомства провести комплексную проверку этого заведения.

Об этом УНИАН сообщили в ВПГ.

“Винницкая правозащитная группа вынуждена обнародовать нелегально задокументированные показания осужденных, содержащихся в колонии. По словам осужденных, администрация колонии создала нетерпимые условия труда людей, работающих на вредном производстве, получая как зарплату 10-25 грн. в месяц”, - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ВПГ, в колонии действует жестокая система психологического давления на осужденных и распространены пытки. Осужденные сообщают, что почти за каждую попытку официально подать жалобу на нарушение прав человека, жалобщиков жестоко бьют сотрудники администрации; в колонии также существует практика избиения с целью запугивания всех новоприбывших из этапов. Винницкая правозащитная группа нелегальным путем получила фотодокументы, демонстрирующие результаты группового избиения осужденных колонии, имевшие место в сентябре 2010 года.

”Не имея возможности самостоятельно провести проверку многочисленных жалоб осужденных КИК №101, с учетом того, что в Украине полностью отсутствуют эффективные механизмы независимого общественного контроля за соблюдением прав осужденных, Винницкая правозащитная группа призывает к немедленной комплексной проверке ситуации в КИК №101 межведомственной комиссией с обязательным привлечением представителей общественности”, - отмечается в сообщении.

ВПГ заявляет о готовности делегировать в состав такой комиссии своих представителей и отчитаться обществу о результатах работы.

Правозащитники также обращаются к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ с просьбой открыть производство по факту сообщений о возможных массовых нарушениях прав человека в указанной колонии.

ВПГ также призывает генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО и министра юстиции Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА безотлагательно направить в КИК №101 представителей указанных ведомств для изучения ситуации и содействия в улучшении ситуации с соблюдением прав осужденных.

Винницкая правозащитная группа сообщает, что много осужденных потеряли всякую веру в возможность прекращения издевательств. Правозащитники имеют в своем распоряжении список из 27 фамилий осужденных, заявивших о готовности совершить массовое самоувечье и прибегать к другим акциям ненасильственного протеста, если в колонию безотлагательно не приедет независимая комиссия для изучения ситуации и ознакомления с жалобами осужденных.