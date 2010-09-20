Погода на завтра

21 сентября на территории Украины по прогнозам синоптиков облачно с прояснениями.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в западных, северных областях Украины (кроме Сумской) и в Винницкой области без осадков. Ночью и утром слабый туман, температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19°, в Карпатах ночью 1-6° тепла, на почве местами заморозки 0-4°, днем 8-13° тепла. В Крыму и Приазовье местами небольшой кратковременный дождь, гроза; температура ночью 13-18°, днем 22-27°.

На остальной территории дожди, отдельные грозы, ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях местами сильные дожди, температура ночью 10-15°, днем 14-19°. Ветер северный, 5-10 м/с; на юге и востоке юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 14-19°. По г. Киеву температура ночью 7-9°, днем 17-19°.

20 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 20-23°, в Днепре возле Киева 17°.