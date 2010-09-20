В Одессе обстреляли офис Партии регионов

Сегодня ночью в Одессе неизвестные злоумышленники обстреляли офис Партии регионов на улице Канатная, 1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на совещании в Одесской облгосадминистрации председатель Одесской ОГА Эдуард МАТВИЙЧУК, возглавляющий областную организацию Партии регионов.

При этом он отметил, что "если кто-то думает, что им удастся сорвать выборы, - то ошибается. Все, кто стоит за провокациями, ответят по закону".

Он потребовал от присутствовавшего на совещании заместителя начальника облуправления милиции Анатолию БАХЧИВАНЖИ «принять жесткие, адекватные меры» для расследования этого инцидента.

Никаких подробностей глава ОГА не сообщил.

В Центре общественных связей областной милиции также не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию.

На месте происшествия работает следственная группа, которая проверяет эту информацию.

Некоторые местные СМИ сообщили, что «следы обстрела обнаружили сотрудники офиса, которые пришли сегодня в 9.30 на работу».