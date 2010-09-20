Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,9367 грн./долл., продают – по 7,9670 грн./долл, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,9250-7,9600 грн./долл., по продаже – в пределах 7,9550-7,9950 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,0883%, продажи снизился на 0,0454% и сегодня составляет 10,3091/10,4652 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,2100-10,3900 грн./евро, по продаже – в пределах 10,4000-10,5500 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках повысился на 0,4% и сегодня составляет 0,2509/0,2574 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2480-0,2550 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2557-0,2600 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,9353 грн./долл., курс продажи – 7,9688 грн./долл. Курс незначительно понизился.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,9200-7,9600 грн./долл., по продаже – в пределах 7,9550-7,9950 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,2% и сегодня составляет 10,3192 грн./евро, курс продажи – снизился на 0,09%, до 10,4604 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,2800-10,3900 грн./евро, по продаже – в пределах 10,4000-10,5500 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы повысился на 0,24% и сегодня составляет 0,2506 грн./рубль, продажи – на 0,7% – до 0,2579 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2540 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2557-0,2600 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,94/7,98 грн., евро – 10,2/10,5 грн., рубль – 0,235/0,258 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,94/7,98 грн., евро – 10,250/10,550 грн., рубль – 0,250/0,260 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,925/7,965 грн., евро – 10,20/10,50 грн., рубль – 0,251/0,259 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 20 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,919200, к евро – 10,342475, к российскому рублю – 0,254780.