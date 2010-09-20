Доллар на межбанке ушел вниз

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9270/7,9360 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2558/62, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,3755/10,3890. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3101/03 (пятница — 1,3135/37).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.