Фридман считает, что второй волны экономического кризиса не будет
Будут колебания, но без драм
Влиятельный российский бизнесмен Михаил ФРИДМАН считает, что второй волны мирового экономического кризиса не будет.
Об этом он заявил во время лекции для владельцев и топ-менеджеров бизнеса, а также студентов «Как стать предпринимателем?» во Львовском Национальном университете им. И.Франко, состоявшейся сегодня в рамках ХVІІ Форума издателей, передает корреспондент УНИАН.
«Повторения такого кризиса, как падение ВВП, кризиса больших банков, в такой форме, как была первая волна, я уверен – уже не будет», - отметил бизнесмен.
По его словам, «в какой-то другой форме – изменения, колебания в экономике произойдут, однако чего-то драматичного не будет».
Справка УНИАН. М.ФРИДМАН – уроженец Львова, в настоящее время один из самых влиятельных бизнесменов России, совладелец консоциума Альфа-групп, в который входят Альфа-банк, Альфа-Капитал, Альфа-Эко и др. Он является совладельцем нефтяной компании ТНК-ВР, членом бюро и правления Российского союза промышленников и предпринимателей, членом Общественной палаты, вице-президентом Российского еврейского конгресса.
В настоящее время он приглашен на Форум издателей во Львове в качестве специального гостя.
М.ФРИДМАН является также одним из основателей российской Национальной книжной премии «Большая книга», самая крупная награда которой составляет 3 миллиона рублей.