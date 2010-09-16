В Одесском аэропорту умер человек

Сегодня неподалеку от главного входа в здание Международного аэропорта «Одесса» умер человек.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь аэропорта Мария ПОПОВИЧ.

По ее словам, немедленно подбежавшие к нему медики аэропорта не сумели реанимировать гражданина.

По данным М.ПОПОВИЧ, «прибывший в аэропорт на автомобиле гражданин вышел из машины, сделал несколько шагов в направлении главного входа в здание аэровокзала и неожиданно упал. Незамедлительно вызванные к нему медики не смогли восстановить пульс». Согласно предварительному диагнозу, мужчина умер от тромбоэмболии легочной артерии, сказала пресс-секретарь.

М.ПОПОВИЧ добавила, что «умерший гражданин не являлся сотрудником аэропорта». Однако причина прибытия его в аэропорт – для приобретения авиабилета или встречи прибывающих пассажиров - неизвестна.

На месте происшествия работают медики и милиция.