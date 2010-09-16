США передали Украины противовзрывное оборудование

Посол США в Украине Джон ТЕФФТ передал Министерству внутренних дел Украины защитные костюмы и роботизированное оборудование для обнаружения и обезвреживания взрывных устройств.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД, церемония передачи оборудования состоялась сегодня на территории Центра боевой подготовки ГУ МВД Украины в Киеве.

Перед тем, как передать оборудование стоимостью приблизительно 300 тыс. дол., на протяжении трех дней специалисты из ФБР проводили специальные тренинги для украинских взрывотехников на предмет безопасного обезвреживания взрывных устройств.

Как отметили в ДСО, передача оборудования состоялась в рамках многолетнего сотрудничества представителей правоохранительных органов США и Украины, цель которого заключается в совершенствовании путей противодействия возможным террористическим угрозам в Украине.

“Для нас сегодняшняя встреча - не просто передача оборудования, но и обмен опытом между представителями правоохранительных органов, - отметил Дж.ТЕФФТ. - Наши специалисты были поражены уровнем знания и профессионализмом представителей органов внутренних дел Украины. Когда профессионалы такого уровня встречаются, результат от этого высокий и полезный”.