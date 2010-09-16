Суд наложил арест на 80% акций Киевгорстроя

Хозяйственный суд Киева наложил арест на 80% акций АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой», которые были приобретены ФК «Новый регион» 29 июля 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суда сегодня озвучила судья Юлия СМИРНОВА по иску Генеральной прокуратуры к ФК «Новый регион» о признании недействительным договора купли-продажи Главного управления коммунальной собственности КГГА 80% акций ХК «Киевгорстрой».

По ее словам, суд решил для обеспечения иска частично удовлетворить требования Генпрокуратуры, в частности наложить арест на 80% акций холдинга, запретить ООО «Терминал-Реестр» и ООО «Адрем» осуществлять какие-либо действия по внесению изменений в систему реестра собственников акций «Киевгорстроя».

Суд также решил удовлетворить ходатайство «Киевгорстроя» о затребовании доказательств продажи акций в полном объеме. В частности, представитель АО «ХК "Киевгорстрой" и ООО «Адрем» Александра МАЛЕКО затребовала документы, которые стали основанием для приватизации холдинга: у Украинской универсальной биржи, ГУ коммунальной собственности КГГА (приказ о продаже, информация о ходе и результате торгов), у ФК «Новый регион», у Центра независимой оценки «Ако Експерт» (документы об оценке 80%-процентного пакета акций), у ООО «Адрем» (информацию о собственнике 80% акций «Киевгорстроя» по состоянию на 9 сентября текущего года).

В ходе заседания представитель ГУ коммунальной собственности КГГА Антон ПУКАС напомнил, что приватизационные документы управления за 2007-2010 годы были украдены у представителя комиссии по вопросам собственности вместе с автомобилем.

Комментируя решение суда, А.МАЛЕКО отметила, что в случае если документы о продаже 80% акций не будут предоставлены, это не может стать основанием для признания договора купли-продажи недействительным.

«Основанием является несоответствие сделки на момент ее осуществления законам Украины. Это должно быть доказано Генеральной прокуратурой», - пояснила она.

Представитель "Киевгорстроя" также отметила, что государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на момент расследования не смогла найти месторасположение регистратора из-за того, что компания переехала и сейчас находится по улице Суворова, 4/6. «Мы уведомили, как положено, центральный аппарат. Была публикация, было уведомление всех эмитентов», - добавила она.

При этом А.МАЛЕКО уточнила, что помещение ООО «Адрем» арендует не у "Киевгорстроя" (он находится по тому же адресу – УНИАН).

Представитель «Киевгорстроя» отметила, что данное решение суда не помешает акционерам «Киевгорстроя» провести собрание. «Запретили проводить перерегистрацию этих акций. Корпоративные права никоим образом не ограничиваются», - пояснила она.

(Собрания акционеров «Киевгорстроя» назначены на 5 и 7 октября. – УНИАН)

Оглашая решение суда, судья также отметила, что в связи с отсутствием представителей ФК «Новый регион», а также необходимостью предоставить дополнительные документы рассмотрение дела откладывается на 12 октября.

Как сообщал УНИАН, глава Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Украины Дмитрий ТЕВЕЛЕВ 2 сентября заявил, что муниципальный пакет акций АО "ХК "Киевгорстрой" в размере 80% был продан на аукционе на Украинской универсальной торговой бирже финансовой компании "Новый регион" за 114 млн. 75 тыс. грн.

По его словам, комиссии не удалось отследить дальнейшую судьбу акций "Киевгорстроя" в связи с отсутствием "Нового региона" и ФС "Украина" по месту регистрации, а также отчетности от этих компаний.

В то же время глава ГКЦБФР отметил, что согласно договору о покупке коммунального пакета "Киевгорстроя" от 27 июля 2009 года, "Новый Регион" должен был продать его в течение года.

Д.ТЕВЕЛЕВ также сообщил, что в ходе проверки правильности перерегистрации коммунального пакета акций регистратором "Терминал-Реестр" возникает сомнение в наличии полного объема документов, необходимых для регистрации, в частности, в полномочности подписывавших документы лиц, и затруднился оценить шансы возврата пакета акций в коммунальную собственность.

Ранее первый зампредседателя КГГА Александр ПОПОВ заявил о намерении киевских властей отстоять интересы города и вернуть 80% акций АО "ХК "Киевгорстрой" в собственность городской общины.

Генпрокуратура Украины в иске от 20 августа 2010 года просит Хозсуд Киева признать договор Главного управления коммунальной собственности КГГА с ООО «Финансовая компания «Новый регион» (Киев) от 29 июля 2009 года о продаже 80% акций АО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" недействительным и обязать "Новый регион", а также регистраторов "Киевгорстроя" – ООО "Компания "Терминал-Реестр" и ООО "Адрем" – вернуть акции Киеву.

ГКЦБФР с 6 августа т.г. во исполнение предписания Генпрокуратуры приостановила на шесть месяцев обращение акций "Киевгорстроя".

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.