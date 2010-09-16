Саргсян хочет, чтобы Армения и Украина были связаны тысячами нитей

В ближайшие несколько лет Еревану и Киеву удастся, как минимум, вдвое, а, может быть, и втрое увеличить двусторонний товарооборот. Такую уверенность высказал в эксклюзивном интервью журналу «Профиль» Президент Армении Серж САРГСЯН.

По его словам, сегодня товарооборот между двумя странами составляет около 300 млн. долл., в то время как резерв в несколько раз больше. «Множество украинских товаров, которые имели бы спрос на армянском рынке, и армянских, которые были бы интересны в Украине, еще недоступны нам с вами. Причина в том, что мы как государства недостаточно над этим работаем», – сказал С.САРГСЯН. Он отметил, что межправительственная армянско-украинская комиссия редко собирается, а бизнесмены двух стран общаются друг с другом нечасто. По мнению Президента Армении, причина в том, что «до сих пор не создавался политический климат для такого сотрудничества».

С.САРГСЯН заявил, что для Еревана приоритетно сотрудничество с Украиной во всех сферах: экономической, политической, гуманитарной. «Наши отношения насчитывают не одно столетие. Мы всегда были связаны тысячами нитей и сегодня хотели бы наверстать упущенное… Я рад, что сейчас мы развиваем наши отношения хорошими темпами», – добавил Президент Армении.