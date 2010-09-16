Клюев сегодня был в восторге от МЧС

Первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ удовлетворен подготовкой подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после наблюдения за показательными тактико-специальными учениями МЧС на тему «Возможности спасательных сил при ликвидации чрезвычайных ситуаций разного характера».

«Я восхищен, думаю, и вы тоже», - сказал А.КЛЮЕВ журналистам на брифинге после учений.

Вице-премьер также сообщил, что сегодня за учениями, проходившими на учебном полигоне в районе села Пятихатки Киевской области, наблюдали губернаторы, а также руководители министерств и ведомств.

Он подчеркнул, что председатели обладминистраций и руководители министерств были приглашены на учения, чтобы ознакомиться с потенциальными возможностями подразделений МЧС по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также обсудить вопросы налаживания взаимодействия по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Это нормальная учеба для того, чтобы руководители государства и руководители регионов знали, как им действовать во время возникновения чрезвычайных ситуаций. Это основная цель учений», - отметил А.КЛЮЕВ.

При этом он выразил сожаление, что учения подобного масштаба не проводились в Украине почти 7 лет.

В ходе учений спасатели МЧС продемонстрировали способность оперативного реагирования на объектах, где произошли взрывы газа, пожары, в том числе лесные, продемонстрировали возможности по извлечению людей из-под завалов и эвакуации из зон пожаров на большой высоте. Также была продемонстрирована работа подразделений, занимающихся ликвидацией последствий аварий на химических объектах.