Евро на межбанке продолжает расти

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9330/7,9425 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,9310/7,9380 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни выросли – 7,9340/7,9460 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:10 Национальный банк Украины объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9150/7,9250 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2560/0,2564 грн./рубль, к 12:00 сузился спрэд – 0,2560/0,2563 грн./рубль. К закрытию цены поднялись до 0,2566/0,2569 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 30,8920 рублей за доллар (+0,0415).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3026/1,3028 долл./евро, а к 15:00 выросли до 1,3080/1,3082 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,3225/10,3370 грн./евро, к 12:00 цены установились на уровне 10,3235/10,3355 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх – 10,3855/10,4035 грн./евро.