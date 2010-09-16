Завтра в Украине - до 28°

Завтра в западных областях Украины утром и днем ожидаются дожди, в Закарпатье и в Карпатах сильные.

Температура ночью 7-12°, днем 14-19°, в Карпатах на протяжении суток 6-11°. В северных и Винницкой областях небольшой кратковременный дождь, отдельные грозы, температура ночью 9-14°, днем 19-24°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории без осадков. Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 18°, днем 23-28°.

Ветер в Украине юго-западный и южный, 5-10 м/с, днем на западе кое-где порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 24 м/с.

В Киевской области в пятницу ожидается небольшой кратковременный дождь (ночью местами). Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 18-23°, в Днепре возле Киева 18°.