СБУ требует к себе уважения

В этом году Службой безопасности Украины возбуждены 17 уголовных дел, в которых расследуются правонарушения отдельных граждан в сфере охраны государственной тайны и конфиденциальной информации, 5 из них уже рассматриваются судами.

Об этом сообщил начальник Управления СБУ во Львовской области Юрий КИЦУЛ вчера во время пресс-конференции во Львове.

Как передает корреспондент УНИАН, он также информировал, что в начале года Львовским управлением СБУ возбуждено уголовное дело, в котором расследуются обстоятельства, имеющие похожую юридическую фабулу с делом, возбужденным против директора музея «Тюрьма на Лонцкого» Руслана ЗАБИЛОГО.

«На протяжении 2009-2010 годов управлением установлено более 130 лиц, которые были причастны к разному роду нарушениям в сфере охраны информации с ограниченным доступом. Это говорит о системной работе по выявлению нарушений в сфере охраны информации с ограниченным доступом. И ситуация с Русланом ЗАБИЛЫМ является очередным фактом выявления нарушения», - сказал представитель СБУ.

Также начальник УСБУ во Львовской области обратился к общественным деятелям, рекомендовавшим Р.ЗАБИЛОГО на должность директора музея «Тюрьма на Лонцкого», с требованием уважать работу и возложенные на СБУ правоохранительные функции.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня львовских журналистов работники УСБУ провели по помещениям музейного комплекса «Тюрьма на Лонцкого», чтобы они имели возможность лично убедиться, что ученые работают в своих кабинетах, им предоставлена другая техника, вместо изъятой, которая обеспечивает процесс изучения архивных документов.

Как сообщал УНИАН, историка Р.ЗАБИЛОГО 8 сентября задержали в Киеве работники СБУ. Его обвинили в том, что он намеревался передать третьим лицам материалы, представляющие государственную тайну. У Р.ЗАБИЛОГО изъяли персональный ноутбук и цифровые носители.

Также СБУ провела обыск в кабинетах работников музея “Тюрьма на Лонцкого” во Львове, где изъяла два ноутбука, один жесткий диск, бумажные копии исторических документов, а также видео-свидетельства диссидентов, записанные исследователями на протяжении 2009-2010 годов.

9 сентября СБУ распространила сообщение о том, что Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по факту приготовления к разглашению сотрудником СБУ сведений, представляющих государственную тайну.

«Установлено, что сотрудник СБУ Р.ЗАБИЛЫЙ с целью передачи третьим лицам несанкционированно собрал сведения, представляющие государственную тайну. 8 сентября 2010 года по прибытии из Львова в Киев он был задержан с этими сведениями. В настоящее время устанавливается круг лиц, которым предназначалась указанная информация».