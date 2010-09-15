5-летняя девочка умерла после побоев приемной матери

В г. Макеевка Донецкой области прокуратура расследует смерть 5-летней девочки, наступившей после побоев ее приемной матери.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что в минувшую субботу, 11 сентября, в детскую инфекционную больницу Макеевки с острыми болями в животе поступил 5-летний ребенок. Спустя час, девочка скончалась в реанимации. При осмотре тела были обнаружены множественные шрамы от ран на спине и язвенные образования на коленях.

Было установлено, что после смерти отца и лишения матери родительских прав девочка вместе с младшей сестрой была определена в детский дом, и оттуда была передана под опеку 44-летней местной жительнице. Опекунша взяла девочек на воспитание в августе прошлого года, собрав все необходимые документы, пройдя специальные родительские курсы и получив необходимое разрешение психологов.

По словам «новой мамы», первые полгода все было нормально, с девочками было полное взаимопонимание, а потом старшая дочка «стала неконтролируемой», поэтому к ней пришлось применять строгие меры воспитательного характера.

«Воспитательные» меры применялись и к меньшей, 3-летней девочке, правда, не так часто.

Правоохранители сообщили, что в настоящее время 3-летнюю малышку забрали из семьи и поместили в неврологическое отделение детской больницы г. Макеевки, где она проходит медицинское обследование.

Расследование по поводу случившегося проводит прокуратура, которая после получения результатов всех экспертиз и даст правильную квалификацию действий опекуна.