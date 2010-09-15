Польский профессор хвалит Налоговый кодекс Азарова

Член совета Национального банка Польши профессор Анджей КАЗИМИРЧАК считает, что Налоговый кодекс Николая АЗАРОВА ускорит темпы роста украинской экономики. Об этом он пишет в статье, опубликованной в польском еженедельнике «Мысль», в которой, в частности, эксперт затронул проблемы реформирования экономики Украины.

По мнению А.КАЗИМИРЧАКА, мощный толчок реформам даст принятие нового Налогового кодекса, который был недавно представлен общественности украинским премьер-министром.

Эксперт подчеркнул, что данный проект кодекса уменьшает налоги для физических лиц и предприятий, следовательно, стимулирует внутренний спрос и, как результат, «ускорит темпы роста украинской экономики и снизит уровень безработицы в стране».

По мнению профессора, особенно интересными представляются: «постепенное снижение ставки подоходного налога для юридических лиц до 16% в 2014 году; налоговые послабления для мелких и средних предприятий; стимулирование внедрения инновационных технологий; низкие ставки подоходного налога для малообеспеченных слоев населения; упрощение правил хозяйственного расчёта, отмена торгового налога, налога на рекламу, расширение списка услуг, свободных от НДС, и снижение ставки данного налога до 17%, запрет на импорт одежды секонд-хэнд».

А.КАЗИМИРЧАК подчеркнул, что проект кодекса ориентирован на максимальное содействие инициативности граждан. «Украинское правительство, в отличие от других, осознает, что движущей силой экономики является отечественный бизнес, и что нежёсткое понижение бюджетных расходов, но создание условий для улучшения экономической конъюнктуры может значительно ускорить процесс выхода из кризиса», - считает польский эксперт.