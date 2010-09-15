Польский профессор хвалит Налоговый кодекс Азарова
Казимирчак написал статью
Член совета Национального банка Польши профессор Анджей КАЗИМИРЧАК считает, что Налоговый кодекс Николая АЗАРОВА ускорит темпы роста украинской экономики. Об этом он пишет в статье, опубликованной в польском еженедельнике «Мысль», в которой, в частности, эксперт затронул проблемы реформирования экономики Украины.
По мнению А.КАЗИМИРЧАКА, мощный толчок реформам даст принятие нового Налогового кодекса, который был недавно представлен общественности украинским премьер-министром.
Эксперт подчеркнул, что данный проект кодекса уменьшает налоги для физических лиц и предприятий, следовательно, стимулирует внутренний спрос и, как результат, «ускорит темпы роста украинской экономики и снизит уровень безработицы в стране».
По мнению профессора, особенно интересными представляются: «постепенное снижение ставки подоходного налога для юридических лиц до 16% в 2014 году; налоговые послабления для мелких и средних предприятий; стимулирование внедрения инновационных технологий; низкие ставки подоходного налога для малообеспеченных слоев населения; упрощение правил хозяйственного расчёта, отмена торгового налога, налога на рекламу, расширение списка услуг, свободных от НДС, и снижение ставки данного налога до 17%, запрет на импорт одежды секонд-хэнд».
А.КАЗИМИРЧАК подчеркнул, что проект кодекса ориентирован на максимальное содействие инициативности граждан. «Украинское правительство, в отличие от других, осознает, что движущей силой экономики является отечественный бизнес, и что нежёсткое понижение бюджетных расходов, но создание условий для улучшения экономической конъюнктуры может значительно ускорить процесс выхода из кризиса», - считает польский эксперт.