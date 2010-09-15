Экс-бухгалтер Нафтогаза может попросить убежища в России

Задержанная вчера в России экс-бухгалтер Нафтогаза Мария Кушнир может попросить предоставить ей российское гражданство или защиту от преследований. Процесс экстрадиции начнется только после того, как все эти шансы будут использованы, заявил Коммерсанту-Украина руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Юрий Бойченко. Он подчеркнул, что экстрадиция – "вопрос не одного дня": "Как правило, такие процессы длятся месяцы, а то и годы».

Также Бойченко заявил, что уголовное дело Марии Кушнир ведет следственное управление СБУ, задача же ГПУ – подготовить запрос к российской стороне об экстрадиции госпожи Кушнир в Украину после того, как СБУ представит материалы по делу. Однако пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко затруднилась сообщить, когда СБУ сможет предоставить материалы дела в Генпрокуратуру для экстрадиции госпожи Кушнир.

Напомним, что вчера в Волгограде (Российская Федерация) в результате совместной операции, проведенной украинскими и российскими спецслужбами, задержана бывший заместитель главного бухгалтера НАК "Нафтогаз Украины" Мария Кушнир. По данным СБУ, именно она подписала документы и приняла незаконно растаможенный газ, принадлежавший компании RosUkrEnergo, на баланс Нафтогаза.