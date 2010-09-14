"Энергоатом" намерен привлечь кредит 0,5 млрд. грн.

НАЭК "Энергоатом" намерена привлечь кредит в объеме 500 млн. грн. Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на сайте Министерства экономики Украины.

Кредитные средства планируется привлечь сроком на 3 года. Заявки на участие в торгах принимаются до 13 октября, тогда же планируется их раскрытие.

Как сообщалось ранее, НАЭК "Энергоатом" объявила тендер по выбору банка для привлечения кредита в размере 35 млн. долл.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

В 2009 году НАЭК увеличил чистую прибыль в 9,2 раза, или на 869,044 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 974,310 млн. грн. Чистый доход компании в прошлом году увеличился на 4,4% – до 10 млрд. 920,1 млн. грн.