Что и где дорожало в августе?

В августе текущего года против июля в большинстве областей Украины зафиксирована инфляция.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, лидерами повышения потребительских цен по итогам августа т.г. стали Харьковская область - инфляция 2,2%, Полтавская - 2%, Запорожская - 2%, а также Тернопольская, Черкасская и Черниговская области - 1,9%.

Дефляция была зафиксирована в Киеве - 0,3%.

С начала года (август 2010 года против декабря 2009 года) во всех областях Украины зафиксирована инфляция, при этом потребительские цены больше всего выросли в Севастополе - на 8,2%, Запорожской - 5,4%, Львовской областях - 5,3%, АР Крым и Харьковская область - 5,2%. Меньше всего цены выросли в Винницкой - 3,1%, Днепропетровской - 3,4%, Ровенской - 3,5% и Волынской областях – 3,6%.

Лидерами роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки в августе стали: Запорожская – 1,1% (с начала года - рост 3,8%), Черниговская - 0,9% (3,3%) и Хмельницкая области - 0,6% (3,9%). Снижение цен в августе зафиксировано в Ивано-Франковской - на 1% (рост 4,5%), в Днепропетровской - на 0,5% (рост 5,9%), Львовской - на 0,5% (рост 5,9%), Черновицкой областях - на 0,6% (3%), г. Киев - на 1,6% (4,1%), г. Севастополь - на 0,3% (7%) и др.

В Киевской и Кировоградской областях цены не изменились.

Алкогольные напитки и табачные изделия в августе т. г. против июля больше всего подорожали в Харьковской - на 1,5% (с начала года - рост 17,2%), Херсонской - на 8,1% (рост 17,4%), Полтавской - 7,8% (рост 15,7%). Снижение цен не зафиксировано ни в одном регионе.

Цены на одежду и обувь в августе т.г. больше всего выросли в Харьковской - на 0,4% (с начала года - 0%), Херсонской и Днепропетровской областях - на 0,3% (рост 2,4% и 1,3% соответственно). Самое большое снижение цен зафиксировано в Сумской - на 0,4% (с начала года снижение - 0,7%), Волынской, Черновицкой областях, АР Крым и в Киеве - на 0,3% (рост - 0,5%, 0,2%, снижение - 0,6%, рост - 0,9% соответственно). В Запорожской, Кировоградской, Черкасской и Львовской областях цены не изменились.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в августе т.г. к июлю больше всего подорожали в Киевской - на 15,3% (рост - 16,6%), Черкасской - на 15,2% (15,3%) и Черниговской областях – на 13,2% (15,4%). Снижение цен не зафиксировано ни в одном регионе.

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в августе т.г. к июлю больше всего выросли в Херсонской - на 0,9% (с начала года - 0%), Тернопольской, Житомирской областях и Севастополе - на 0,6% (с начала года - 0%, рост - 1,8%, снижение - на 0,7% соответственно). Снижение цен зафиксировано в 5 областях, больше всего в Черниговской - на 0,5% (снижение - 0,1%) и Черновицкой областях - на 0,4% (снижение - 1,3%). В Закарпатской, Луганской и Черкасской областях цены не изменились.

Лидерами роста цен на услуги здравоохранения в августе т.г. стали Днепропетровская, Ивано-Франковская и Тернопольская области — на 0,9% (рост — 0,5%, снижение – 0,9%, рост – 0,5%). Снижение цен зафиксировано в 8 областях, больше всего цены снизились в Херсонской и Закарпатской областях — на 0,6% и 0,4% соответственно (с начала года – снижение – 0,2%, рост – 0,9% соответственно). В Винницкой и Полтавской областях цены не изменились.

В июле т.г. августе в большинстве областей зафиксирован рост цен в сфере транспорта. Самый высокий рост зафиксирован в Одесской – на 1,5% (рост – 6%) и Хмельницкой областях – на 0,6% (5,7%).

Цены на услуги связи в августе т.г. против июля в большинстве областей страны не изменились.

Цены в сфере отдыха и культуры в августе т.г. против июля больше всего выросли в Днепропетровской - на 1,5% (рост - 4,8%), Волынской - на 1% (рост – 0,8%) и Ровенской областях - на 0,9% (рост – 1%). Снижение цен зафиксировано в 9 областях и Севастополе. В Полтавской и Кировоградской областях цены не изменились.

Стоимость образования в августе т.г. к июлю увеличилась, в основном, в Тернопольской области - на 1,4% (рост - 1,8%) и Севастополе - на 0,5% (рост - 3,7%). В 14 областях и АР Крым цены не изменились.