В деле исчезнувшего харьковского журналиста - уже 13 томов

В деле исчезновения харьковского журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА насчитывается 13 томов.

Об этом сообщило ИА «ИнтерМедиаКонсалтинг» источник в Министерстве внутренних дел.

По данным собеседника агентства, 9 и 10 сентября в Харькове работала группа под руководством заместителя генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ относительно исчезновения главного редактора газеты "Новий стиль" В.КЛИМЕНТЬЕВА.

В целом по делу харьковского журналиста были опрошены 500 лиц. Сейчас следствием прорабатывается 8-10 версий исчезновения журналиста - от "бытовой” до профессиональной деятельности.

Как сообщалось, В.КЛИМЕНТЬЕВ исчез 11 августа после того, как выехал из дому с неизвестным мужчиной на автомобиле "БМВ" серебристого цвета в неизвестном направлении.

Дело об исчезновении В.КЛИМЕНТЬЕВА расследует Министерство внутренних дел.

9 сентября генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что Генеральная прокуратура заберет в свое производство уголовное дело, возбужденное по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА, если в ходе расследования выяснится, что к этому причастен кто-либо из работников правоохранительных органов.

Газета "Новий стиль" занимается расследованиями на правовую тематику.