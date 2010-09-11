Контрабандисты получили по 9,5 лет за кокаин в банках с ананасами

Апелляционный суд Хмельницкого горрайонного суда вынес приговор по уголовному делу, возбужденному СБУ в августе 2009 года в отношении 42-летнего гражданина Украины и 45-летнего иностранца, обвиняемых в контрабанде наркотических средств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в области.

На протяжении июня-июля 2009 года они организовали и осуществили контрабандное перемещение трех партий кокаина из Аргентины в Украину с целью последующей его переправки в одну из стран ЕС.

Установлено, что иностранец, находясь в Аргентине, приобрел более 1 кг кокаина в жидком виде, и с целью сокрытия наркотика от таможенного контроля поместил его в специально подготовленные металлические банки из-под консервированных ананасов и из-под оливкового масла. С помощью других лиц он отправлял наркотик в картонных ящиках через международное почтовое отделение в Аргентине в адреса граждан Украины, проживающих в Хмельницкой области. Адресатов, которые не знали, что их используют в преступных сделках, подыскивал его соучастник из Хмельницкого.

Наркотическое вещество было обнаружено в одном из таких почтовых отправлений во время таможенного контроля в международном аэропорту «Борисполь» сотрудниками СБУ и таможни.

Приговором суда контрабандистам назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с конфискацией личного имущества.