Королевская: кодекс Тигипко станет братской могилой для малого бизнеса

Новый Налоговый кодекс станет братской могилой для малого бизнеса, считает глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

В комментарии УНИАН депутат, в частности, заявила: «Ситуация с Налоговым кодексом напоминает Голого Короля из сказки Андерсена: его разработчики расхваливают то, чего на самом деле нет – снижение фискального давления на бизнес. На самом деле, малый бизнес нормами проекта загоняют в угол: предпринимателям, которые используют упрощенную систему, хотят запретить заниматься огромным количеством видов деятельности. Этот список с каждым днем меняется, в основном – в сторону сокращения. Поэтому большинство представителей малого бизнеса будут пытаться закрыть свои предприятия».

Вместе с тем, по словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, власть всеми силами будет препятствовать закрытию предприятий для того, чтобы оставить на прежнем уровне объем взимаемых налогов и демонстрировать позитивную статистику. «У нас вход в малый бизнес стоит рубль, а выход – два. Закрыть предприятие очень сложно. Это занимает, минимум, полгода, причем предпринимателю приходится пройти все круги ада. Очень просто затянуть этот процесс на год, а то и больше», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава комитета также отметила, что на данный момент размеров взносов в Пенсионный фонд, которые платят физические лица-предприниматели, «уже выше, чем сама ставка налога. В дальнейшем она будет только повышаться. То есть вместо каникул физические лица-предприниматели получат увеличение расходов параллельно с сокращением возможностей для развития своего бизнеса».

«В таком варианте, в котором Налоговый кодекс рассматривает Кабмин и разрабатывает Сергей ТИГИПКО, документ – братская могила для малого бизнеса. По уровню его развития мы сразу же откатимся в конец 90-х. Страну захлестнет безработица, увеличится миграция и снизится деловая активность», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Справка УНИАН. 17 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа т.г. откорректированный проект НК был опубликован в «Урядовом курьере» для всенародного обсуждения.

3 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ представил доработанный проект Налогового кодекса.

7 сентября Верховная Рада Украины отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта Налогового кодекса.

ВР поручила Кабинету министров Украины безотлагательно подать в парламент новый проект НК Украины с учетом результатов всенародного обсуждения.