30-летний мужчина сломал челюсти четырем девушкам: не понравились
В Виннице сотрудники милиции задержали 30-летнего местного жителя, который на улице избил пятерых девушек.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Винницкой области.
Согласно сообщению, в правоохранительные органы обратились пятеро девушек в возрасте от 19 до 25 лет с заявлениями о том, что неизвестный мужчина в вечернее время в сквере Славы нанес им телесные повреждения.
Четверо из пострадавших госпитализированы в городскую больницу с переломами челюстей.
По «горячим следам» по подозрению в нанесении телесных повреждений сотрудники патрульно-постовой службы задержали 30-летнего винничанина. Он объяснил, что избил девушек за то, что они ему просто не понравились.
По словам отца задержанного, у его сына психическое заболевание.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания и ожидает проведения медицинской экспертизы.