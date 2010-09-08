30-летний мужчина сломал челюсти четырем девушкам: не понравились

В Виннице сотрудники милиции задержали 30-летнего местного жителя, который на улице избил пятерых девушек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, в правоохранительные органы обратились пятеро девушек в возрасте от 19 до 25 лет с заявлениями о том, что неизвестный мужчина в вечернее время в сквере Славы нанес им телесные повреждения.

Четверо из пострадавших госпитализированы в городскую больницу с переломами челюстей.

По «горячим следам» по подозрению в нанесении телесных повреждений сотрудники патрульно-постовой службы задержали 30-летнего винничанина. Он объяснил, что избил девушек за то, что они ему просто не понравились.

По словам отца задержанного, у его сына психическое заболевание.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания и ожидает проведения медицинской экспертизы.