"Укрзализныця" намерена инвестировать

«Укрзализныця» будет вкладывать средства в модернизацию пассажирских вагонов, в частности, оснащение их системой кондиционирования воздуха. Как сообщили УНИАН в пресс-центре «Укрзализныци», об этом сообщил генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Михаил КОСТЮК.

Согласно сообщению, из-за жаркого лета этого года бригады путейщиков, локомотивные бригады, бригады проводников работали в чрезвычайно трудных условиях. Уже в этом году будет пересмотрено техническое состояние парка вагонов, особое внимание будет уделяться вопросу температурного режима. Как отмечают в ведомстве, подготовка к следующему сезону летних перевозок уже началась.

"Из 7,2 тыс. вагонов лишь 2,2 тыс. оборудованы системой кондиционирования воздуха. Поэтому мы ищем вариант быстрого и экономически выгодного переоборудования вагонов", - отметил М.КОСТЮК.

Согласно сообщению, на прошлой неделе генеральный директор «Укрзализныци» посетил Днепропетровский завод по ремонту и строительству пассажирских вагонов. Это предприятие может выполнять ремонт пассажирских вагонов всех типов, эксплуатирующихся на железных дорогах Украины и СНГ, а также устанавливать систему кондиционирования при модернизации вагонов.

Во время посещения завода М.КОСТЮК отметил, что завод стремительно наращивает объемы капитально-восстановительного ремонта, в частности, в этом году планируется отремонтировать около 60 единиц подвижного состава.

«Укрзализныця» пересматривает финансовые планы, мы делаем акценты на экономически выгодных проектах, расцениваем межрегиональное пассажирское сообщение как потенциально прибыльный проект и будем вкладывать средства в модернизацию вагонов", - отметил он.

Отмечается также, что на данный момент осуществляется переоборудование плацкартных вагонов для Приднепровской и Львовской железных дорог.