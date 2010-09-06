Суд дал добро на арест в деле о раздаче земли в Киеве

Печерский районный суд Киева принял решение взять под стражу начальника управления по вопросам землепользования и градостроения секретариата Киевсовета Светлану МАКЕЕВУ.

Текст судебного постановления от 3 сентября 2010 года обнародован на сайте Единого государственного реестра.

Согласно постановлению, С.МАКЕЕВА обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, по уголовному делу №1601.

"Работая начальником управления по вопросам землепользования и градостроения секретариата Киевсовета (С.МАКЕЕВА – УНИАН) …вопреки служебным интересам, осознавая преступный характер своих действий, допустила служебную халатность, …вследствие чего в дальнейшем были безосновательно выделены земельные участки, …стоимость которых, согласно нормативно-денежной оценке, составляет 7 млн. 700 тыс. 908, 71 грн., что привело к тяжким последствиям для территориальной общины Киева", – сказано в постановлении.

Также в тексте отмечено, что участки на указанную сумму были выделены 17 гражданам.

Законодательство Украины за подобное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок более трех лет.