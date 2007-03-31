Пожар в центре Киева: на Малой Житомирской горит 4-этажный дом

В центре Киева на улице Малой Житомирской вспыхнул пожар в 4-этажном доме (уточненная)

Киев. 31 марта. УНИАН. В центре Киева на улице Малой Житомирской вспыхнул пожар в 4-этажном доме.

Как сообщили УНИАН в центре общественных связей с общественностью УМВД в г.Киеве, пожар не связан с митингами, которые проходили сегодня на Европейской площади и на Майдане Независимости.

В то же время, как уточнили в центре общественных связей МЧС Украины в г.Киеве, пожар начался около 20.30 в доме, из которого давно отселены его жители.

По словам сотрудников МЧС, возгорание началось на первом этаже и потом огонь распространился на другие этажи.

Пожару присвоено наивысшую степень опасности. На месте работают подразделения пожарной охраны, прилагающие максимальные усилия, чтобы огонь не распространился на прилегающие здания.