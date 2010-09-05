Президент России поздравил Одесский драматический театр

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ поздравил коллектив Одесского академического русского драматического театра с 135-летием.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, Глава государства особо акцентировал на бережном отношении коллектива театра к русскому языку и литературе, «к нашей общей истории».

«В вашем творческом коллективе всегда следовали лучшим традициям театрального искусства. Спектакли вашего театра – неизменно становились событием в культурной жизни Украины, пользовались успехом далеко за ее пределами», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, и сегодня богатый репертуар Одесского драмтеатра – от классической драматургии до новаторских постановок – востребован широкой зрительской аудиторией.

«Вы активно участвуете в международных проектах. Один из них – это фестиваль «Встречи в Одессе». Объединяя русские театры Украины и других стран, он помогает режиссерам и артистам раскрыть свой творческий потенциал, обменяться опытом и новыми идеями”, - отметил Президент России.

Д.МЕДВЕДЕВ пожелал коллективу театра вдохновения, успехов и всего наилучшего.