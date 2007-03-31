Оппозиция соберет сторонников на Майдане вопреки запрету суда

Заместитель председателя Центрального исполкома “Нашей Украины” Игорь ЖДАНОВ заявляет, что запланированная на субботу акция оппозиции на Майдане состоится, поскольку запрет суда не вступил в законную силу.

Об этом сообщает пресс-служба “Нашей Украины”.

И.ЖДАНОВ отметил, акция «Геть зРаду!» состоится, как и планировалось.

«Вчерашнее решение Шевченковского районного суда о запрете 31 марта проведения встречи с народными депутатами не вступил в законную силу. Оно вступит в законную силу через 10 дней после его принятия», - подчеркнул И.ЖДАНОВ и добавил: «Решение суда может в течение 10 дней быть обжаловано в апелляционном порядке».

«Мы будем сегодня проводить акцию «Геть зРаду!», поскольку запрет суда не вступил в законную силу, - отметил И.ЖДАНОВ. - Мы приглашаем на митинг всех киевлян. Ожидаются выступления лидеров оппозиции - Вячеслава КИРИЛЕНКО, Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО».

Как сообщал УНИАН, на 31 марта в главное управление по вопросам внутренней политики КГГА поступили заявки о намерении провести политические мероприятия: партий «Батькивщина» и «Наша Украина», которые намерены проводить с 17.00 общественное мероприятие в поддержку демократии в Украине и организовать депутатские приемы на Майдане Незалежности, Европейской и Софийской площадях; партии «Вперед, Украина!», которая будет проводить презентацию общественного движения «Народная самооборона», как своего политического партнера.

Поздно вечером в пятницу Шевченковский районный суд Киева, в который обратились городские власти, своим решение ограничил проведение политических акций на Майдане Незалежности 31 марта.

По словам начальника Главного управления по вопросам внутренней политики Киевской городской госадминистрации Виктора ГОНЧАРУКА, этим решением суд запретил всем без исключения политическим силам проводить в субботу на Майдане Незалежности какие-либо мероприятия. По решению суда на Майдане Незалежности должны быть демонтированы как сценические конструкции, так и палатки, которые установили БЮТ та «Наша Украина».

В то же время юристы “Нашей Украины” намерены обжаловать это решение райсуда. По словам руководителя юридического департамента “Нашей Украины” Валерия КАРПУНЦОВА, “в связи с тем, что решения судов являются обязательными к исполнению на всей территории Украины и всеми гражданами Украины, мы исполним резолютивную часть Постановления Шевченковского районного суда, и в определенный судом срок подадим в Шевченковский суд апелляцию (хотя нужна кассация, направленная в Высший административный суд Украины) на вышеуказанное постановление».