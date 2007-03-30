Профсоюз Чернобыльской зоны требует увеличить финансирование

Профсоюз зоны отчуждения требует увеличить финансирование.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил представитель Атомпрофсоюза в Чернобыльской территориальной профсоюзной организации Николай ТЕТЕРИН.

«Согласно расчетам наших предприятий для выполнения работ в зоне отчуждения 2007 году необходимо 150 млн. грн. По закону о ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в котором выписана смета до 2010 года, выписано 120, млн. грн., а выделено в этом году 93,8 млн. грн.», сказал Н.ТЕТЕРИН.

Он подчеркнул, что из-за недостаточного финансирования нет возможности выполнить необходимые работы.

Н.ТЕТЕРИН также сообщил, что министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ пообещал сделать все возможное для выделения необходимой суммы.

По его мнению, самый «реальный путь» - это снять часть денег с других программ МЧС.

«Необходимо 11—12 млн. грн. и начать реально работать», - подчеркнул он.

Он сообщил, что 18 апреля будет проведана профсоюзная конференция и если финансирование не увеличится, то 20 апреля работники зоны отчуждения проведут акцию протеста под стенами Кабмина.