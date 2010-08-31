Прокуратура возбудила уголовное по факту смерти беременной

22:42, 31 августа 2010
Общество
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Часть 1 статья 140

В Кировограде прокуратура возбудила уголовное дело в отношении медицинских работников областной больницы по факту неподобающего исполнения ими своих профессиональных обязанностей, что повлекло смерть беременной женщины и утрату неродившегося ребенка.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.140 Уголовного кодекса Украины (неподобающее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).

 

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