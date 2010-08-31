В Полтаве «скорая» врезалась в жилой дом: 6 пострадавших

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила начальник пресс-службы Управления ГАИ в Полтавской области Наталья ВАРЧЕНКО.

По ее данным, ДТП произошло вчера поздно вечером на пресечении улиц Шевченко и Артема.

«Скорая помощь везла в больницу человека с подозрением на аппендицит. Водитель автомобиля «ВАЗ-21124» перед перекрестком не выполнил требования дорожного знака и не уступил дорогу машине «скорой». Произошло ДТП. Автомобиль с медиками потерял управление и врезался в угол жилого дома на улице Шевченко», - отметила Н.ВАРЧЕНКО.

Она также заявила, что в результате аварии в больницу обратилось 6 человек.

«Сразу были госпитализированы 3 человека и позже еще три. В «Жигулях» пострадала пассажирка, а в «скорой помощи» травмы получили все пятеро человек – водитель «скорой помощи», врач и фельдшер, больной и сопровождающий его родственник», - добавила Н.ВАРЧЕНКО.