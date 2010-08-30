Мошенник звонит в Киев из России и требует деньги под видом милиции

В Киеве появились мошенники, которые под видом работников милиции звонят по телефону гражданам и требуют деньги за “непривлечение к ответственности” их родственников, которые якобы были задержаны за различные нарушения.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, такого рода преступные случаи, в частности, зарегистрированы в Соломенском районе столицы.

В одном случае, как отметили в столичном главке, неизвестное лицо, представившееся работником милиции, звонило по телефону гражданам и сообщало, что их родственник стал виновником ДТП с тяжкими последствиями, и чтобы его освободить от ответственности, необходимо перечислить через платежную систему "Вестерн Юнион" 7-8 тысяч долларов. По словам собеседника агентства, установлено, что при этом неизвестный заказывал такси, узнавал у оператора мобильный телефон водителя, просил его приехать по указанному адресу забрать пакет и перечислить деньги на определенный счет, оставив себе в виде вознаграждения несколько сотен долларов.

Зафиксировано около десяти подобных махинаций и установлено, что все звонки осуществлялись с мобильного телефона из Красноярска (РФ). Для установления и задержания мошенника киевские милиционеры будут обращаться к своим российским коллегам.

Во втором случае неизвестные, также называя себя работниками правоохранительных органов, звонят по телефону гражданам и говорят им о задержании за правонарушение их близкого. При этом мошенники рекомендуют перечислить им через платежный терминал 1 тысячу гривен для пополнения счета за мобильную связь, и тогда вопрос в отношении "правонарушителя" будет решен в его пользу.