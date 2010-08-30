Нацсовет готов провести конкурс на частоты, отнятые у ТВі и «5 канала»

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания готов провести повторный конкурс на частоты, отобранные у TBi и «5 канала».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

В Нацсовете считают решение Киевского апелляционного административного суда от 30 августа приоритетным для исполнения, поскольку соблюдение законов Украины для них беспрекословно.

“Национальный совет готов провести повторный прозрачный, публичный и открытый конкурс на частоты, которые стали предметом судебного разбирательства”, - отмечается в сообщении.

В то же время в Нацсовете замечают, что это можно будет сделать после отдельного соответствующего разрешения Кабинета министров, за которым Национальный совет обратится незамедлительно. Разрешение необходимо, учитывая Постановление Кабмина от 09.06.2006 года, в соответствии с которым с 1 января 2010 года должно быть прекращено присвоение аналоговых частот согласно международному договору „Женева-2006”.

“Конкурс будет открытым, и в нем смогут принять участие все телеорганизации Украины, в том числе TBi и «5 канал». Учитывая, что основным условием конкурса было именно развитие информационного вещания, «5 канал», естественно, будет иметь определенные преимущества, поскольку является исключительно информационным каналом”, - заверяют в Нацсовете.

В сообщении отдельно отмечается, что после того, как будет объявлена дата конкурса, Национальный совет обратится с просьбой к телерадиоорганизациям обеспечить прямую трансляцию заседания для освещения объективности и честности работы регуляторного органа.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Окружной административный суд Киева удовлетворил требования по иску группы телеканалов «Интер». Таким образом, было обжаловано решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января 2010 года о выделении ТВі и «5-у каналу» частот вещания.

Телеканал ТВі обжаловал в Апелляционном административном суде Киева это решение суда.

Сегодня, 30 августа, Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о предоставлении ряда частот телеканалам ТВі и “5 канал”.

В соответствии с постановлением суда, апелляционный иск телеканалов ТВі и “5 канал” суд удовлетворил частично. В частности, Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение. В соответствии с ним, решение Нацсовета о предоставлении ряда новых частот этим телеканалам признано неправомерным и отменено.

Судья отметил, что это решение Апелляционного суда может быть обжаловано в соответствии с законом в Высшем административном суде Украины.

Также судья отметил, что полный текст постановления суда можно будет получить 3 сентября.