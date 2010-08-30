Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,91 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 29 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно повысился со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,96/10,11 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,80-10,04 грн./евро, по продаже – в пределах 10,07-10,20 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 29 августа понизился на 0,3% и сегодня составляет 0,2492 грн./рубль, курс продажи – повысился на 0,5%, до 0,2572 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2400-0,2530 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2550-0,2600 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,88 грн./долл., курс продажи – 7,91 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева со вчерашнего дня незначительно повысился и сегодня составляет 9,96/10,11 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,80-10,04 грн./евро, по продаже – в пределах 10,07-10,16 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы понизился на 0,3% по сравнению с 29 августа и сегодня составляет 0,2493 грн./рубль, курс продажи – повысился на 0,7%, до 0,2578 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2400-0,2530 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2559-0,2620 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,87/7,92 грн., евро – 9,80/10,10 грн., рубль – 0,2300/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,92 грн., евро – 9,80/10,25 грн., рубль – 0,2490/0,2600 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,88/7,915 грн., евро – 9,95/10,15 грн., рубль – 0,2520/0,2610 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 30 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,887, к евро – 10,026743, к российскому рублю – 0,25693.