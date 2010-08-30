Из-за уменьшения числа учеников приостановили работу 82 школы

В Хмельницкой области в этом году из-за уменьшения количества учеников приостановили работу 82 школы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА сообщил на конференции педагогических работников области.

“Анализ вопроса свидетельствует о сохранении тенденции к уменьшению школ в ближайшее время. Ведь практически половина школ области – это так называемые школы с малой наполненностью. Оптимизация сети школ – государственная задача. В то же время, при оптимизации сети школ на местах мы должны выдержать разумное равновесие, определенный баланс: не просто их сохранить или реформировать, а прежде всего - обеспечить качество образования в них”, - отметил губернатор.

По его словам, в большинстве районов уже создано по 2-3 образовательных округа.