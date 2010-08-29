Путин запустил нефтепровод до границы с Китаем

Премьер-министр России Владимир Путин торжественно открыл нефтепровод до границы с Китаем в поселке Сковородино (Амурская область), сообщает Би-Би-Си.

С китайской стороны еще предстоит проложить 930 км трубопровода, сказал Путин, выразив уверенность в том, что эта работа будет завершена в этом году.

Российский премьер подчеркнул, что нефтепровод позволит поставлять в страны Азиатско-Тихоокеанского региона 30 млн, а в перспективе и 50 млн тонн нефти в год, что составит "заметную конкуренцию европейскому маршруту".