Школу строили 18 лет

В поселке Драбов Черкасской области завершилось 18-летнее строительство общеобразовательной школы.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам начальника Главного управления образования и науки Черкасской ОГА Ивана ШАРАПЫ, на достройку этой школы из областного бюджета 2010 года выделили 9,65 млн. грн..

“Это и позволило завершить объект к началу нового учебного года. Теперь это станет настоящим подарком для педагогов области”, – отметил И. ШАРАПА.

Открывать школу 1 сентября приедет председетель Черкасской облгосадминистрации Сергей ТУЛУБ.