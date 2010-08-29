Таблетки для похудения содержат психотропное вещество

03:29, 29 августа 2010
Общество
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Сообщение из Черкасс

Таблетки для похудения с психотропными веществами, которые продавались без рецепта, выявили сотрудники прокуратуры Сосновского района города Черкассы в нескольких черкасских аптеках.

Как сообщила корреспонденту УНИАН прокурор Сосновского района города Черкассы Юлия ПАСЕЧНАЯ, в аптеках продавали биологически-активные добавки "Волшебный лотос", "Жуйдемен", "Лида". Экспертиза выяснила, что эти препараты содержат психотропное вещество – сибутрамин, обращение которого в Украине ограничено.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Продолжается следствие, препараты изъяты.

 

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