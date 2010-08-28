Украина поставляла оружие в 14 стран (список проданного)

Украина в 2009 году поставляла оружие в 14 стран, согласно отчету для Регистра обычных вооружений ООН.

Традиционно активным было военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном: 29 БТР-70, 29 единиц 122-миллиметровых самоходных гаубиц 2C1 "Гвоздика" и 6 единиц 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 "Акация", один учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ, 11 вертолетов Ми-24.

Самым крупным импортером украинской бронетехники был Чад, закупивший 50 БМП и 4 БТР-3Е (в 2008-м эта страна приобрела 80 украинских БМП-1 и 8 БТР-3Е). Ирак продолжил закупать украинские бронированные эвакуационные машины БРЭМ после пробной партии в 2008 году. В 2009-м поставлено уже 26 единиц (в варианте БРЭМ-1У). Значительно снизился объем торговли оружием с Грузией: грузинская армия пополнилась только 5 украинскими БТР-70. 16 легких бронированных многоцелевых тягачей с установленным дистанционно управляемым модулем ШТУРМ (МТ-ЛБМШ) приобрела Мьянма.

США купили один БТР-3Е1.

Белоруссия ввезла из Украины 50 демилитаризованных комплексов беспилотной тактической разведки Ту-143 (ВР-3) "Рейс", Экваториальная Гвинея - два военно-транспортных Ан-72 и два штурмовика Су-25. Египту был передан военно-транспортный самолет Ан-74Т-200А, поставка которого задерживалась. Латвия закупила 3 легких самолета Л-39, Пакистан и США - по одному самолету-заправщику Ил-78, Чад - учебно-боевой штурмовик Су-25УБ. ОАЭ получили по контракту два транспортных вертолета Ми-8Т.

Ракеты закупали в Украине Алжир (40 единиц), Белоруссия (18) и США (5). Тип вооружения не уточняется, но, скорее всего, речь идет об авиационных ракетах, замечает РосБизнесКонсалтинг. Великобритания импортировала 18 ракет к ПЗРК "Игла-1", а США - 175 единиц ракет и пусковых механизмов к ПЗРК "Игла", "Игла-1" и "Стрела-3".