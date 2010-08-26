Янукович будет думать перед Кобзарем

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил в рамках второй очереди реконструкции Шевченковского национального заповедника в Каневе Черкасской области построить на территории музея вертолетную площадку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал на заседании Общественного гуманитарного совета, состоявшемся сегодня в Киеве.

Помимо строительства вертолетной площадки глава государства отметил необходимость реконструкции на территории музея Тараса Шевченко современной гостиницы и речного вокзала на Днепре.

«Нужно все отработать, чтобы люди не проезжали мимо Канева», - отметил В.ЯНУКОВИЧ и поручил министру культуры и туризма отработать туристический маршрут, главным пунктом которого должен стать Шевченковский национальный заповедник.

«Мы сделаем там жемчужину мирового уровня», - выразил уверенность В.ЯНУКОВИЧ.

Президент также выступил с инициативой проводить на территории реконструированного Шевченковского национального заповедника некоторые выездные заседания Общественного гуманитарного совета.

«Каждый раз, когда мы будем там заседать, мы будем стоять перед Кобзарем и думать, тем ли путем мы идем...», - заметил В.ЯНУКОВИЧ и поручил заместителю главы своей Администрации, секретарю Общественного гуманитарного совета Анне ГЕРМАН подготовить предложения по тематике следующего заседания на территории реконструированного музея.

Глава государства констатировал, что на сегодня Шевченковский музей в Каневе требует обновления и развитии экспозиции, в частности речь идет о произведениях самого Тараса Шевченко и экспонатах, связанных с ним.

По мнению Президента, такие экспонаты необходимо искать как на территории Украины, так и за рубежом. «И эта задача будет стоять перед дипломатами и перед Президентом, и перед другими, кто будет ездить по странам, где собраны украинские национальные реликвии», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.